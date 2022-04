Negrelliho viadukt – pamětník velké slávy

Do roku 1910 to byl nejdelší železniční most v celé Evropě. Postavil ho muž, který se naučil stavět horské železnice v těch nejobtížnějších alpských soutěskách – Alois Negrelli. Most překonal ledacos, včetně povodní v roce 2002. Zdivo bylo dlouhá desetiletí omšelé, opadané, místy počmárané sprejery, oblouky buď zaplněné skladišti nebo zabetonované, okolí nevábné. Teprve nedávno se podoba 1110 metrů dlouhého mostu proměnila.