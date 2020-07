Jak popravovali nacisti. Na děsivé fotografii z války poznala čtenářka svého dědečka

Rodinnou tragédii přitom paní Obelczová odložila někam do kouta mysli před lety: „Je to hodně dávno, už jsem neměla potřebu se tím dál zabývat. A pak otevřu Magazín, a tam… Na tohle jsem připravená nebyla.“

Po rozpuštění československé armády v březnu 1939 se major Černý zapojil do činnosti vojenské odbojové organizace Obrana národa. Že se skupina místních důstojníků schází v Palackého sadech a debatuje o politické situaci, bylo ve městě všeobecně známo. „Sebrali ho přímo na ulici 4. června 1942 a odvezli na nádvoří písecké radnice. Babička s maminkou tam hned běžely. Jen jim ještě stačil pokynout, a to bylo naposledy, kdy ho viděly,“ vypráví Eva Obelczová.

Fotografie z manželovy popravy dostala paní Marie Černá po válce spolu s urnou s jeho popelem. Odkázala je dceři Věře. Vnučka se ovšem o nich dozvěděla až jako dospělá. „Naše maminka byla v tomhle skoupá na slovo. Až když jsem byla starší, tak jsem zjistila, jak to s dědou doopravdy bylo. A fotky z popravy jsem poprvé viděla, když jsme s maminkou likvidovaly pozůstalost po písecké babičce, to mi bylo 23 let,“ vzpomíná paní Eva.

O mnoho let později ukazovali jeden ze snímků v televizním dokumentu. „A naše maminka začala plakat: Tatínku, taťko… To už jí bylo šestaosmdesát let a trpěla Alzheimerovou chorobou, vracela se do dětských let. Bolest však byla pořád živá, za celý život na ni nedokázala úplně zapomenout. Proto je každá připomínka jakéhokoli, třeba i sebemenšího hrdinství našich předků potřebná,“ uzavírá Eva Obelczová.