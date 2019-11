Jak jsem se nachomýtl k 17. listopadu 1989

Ona agenda na mne vystrčila zuby hned druhý den po nástupu do funkce, když jsem otevřel dopis několika signatářů Charty 77 se žádostí o schůzku. Asi věděli, že nastává epocha protestů a bylo by dobré dohodnout s radnicí pravidla spolupráce. Zvlášť když je tam právě nový člověk. A začaly mi docházet další žádosti, rovnou oznámení mítinků s jasně navrženými daty konání.

Dostával jsem se do schizofrenní situace: večer v hospodě Rybárna vášnivá debata s kamarády a druhý den s týmiž lidmi – coby disidenty – vyjednávání o možnosti politické demonstrace na náměstí Míru. To byly měsíce koncem roku 1988.

Bylo to jako palicí do hlavy a až po letech jsem mamce dokázal událost vysvětlit. A zařekl jsem se, že už nikdy nebudu zdůvodňovat případné zákazy smyšlenými argumenty, to radši akci umožnit. Hodně mi pomáhala předběžná jednání se žadateli o mítink (kromě Charty 77 i Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných, Nezávislé mírové sdružení) a snad i dobrá pověst.

Pak mne ale velmi poznamenala vynucená účast na domovní prohlídce v bytě Václava Havla , u níž jsem byl povinně přítomen jako tzv. nezúčastněná osoba. To byl většinou úředník či soused, kteří měli zajistit, aby bezpečnostní složky – v tomhle případě StB – nemohly manipulovat s důkazy. Tedy aby např. nepodstrčily do bytu podrobeného prohlídce něco v neprospěch pronásledovaného. Anebo aby z bytu naopak něco neukradly.

Já už roli nezúčastněné osoby nechtěl nikdy představovat, a tak jsem potom až do listopadu vždy našel za sebe náhradu, ať už to bylo v bytě Petra Uhla, Václava Bendy a dalších.

Přechod na hřbitov a pieta tam byly ještě v klidu, ale pak někdo rozhodl, že by bylo vhodné dojít v takhle pěkném seskupení do středu města. Tím ale došlo k porušení dohod z minulých dnů, protože jsem s organizátory naplánoval ukončení akce hned po pietě na hřbitově.

Myslím, že tehdejší náčelník místního oddělení VB Vyšehrad nařídil zastavení průvodu, který chtěl jít z Vyšehradské na Karlovo náměstí. Kdyby to neudělal on, požádal bych o totéž za pár minut určitě já sám.

Ještě párkrát se mi stalo, že někdo na ulici na mě zahrozil „ty jsi, syčáku, povolil ten převrat!“ nebo naopak „ty jsi, hajzle, zakázal v lednu demonstraci!“. Ale to už mi bylo jedno. Kamarád mne vtáhl do vzrušujícího obchodu s uměním a naše galerie se rychle staly v Praze pojmem.

To spíš dneska přemýšlím, zda opravdu tuhle realitu si většina lidí před 30 lety vysnívala. Ta arogance, každodenní lži, zdůrazňování lidového mandátu, to jsem už zažil. Tenkrát to vadilo většině lidí, teď jen sotva polovině. Rozdělení rodin či přátel kvůli politice v tak masovém měřítku, to je i pro mě nové. Jde o memento přikazující bránit Havlův odkaz před mstivými a sebestřednými mocipány i jejich poskoky. Nakonec se to podaří.