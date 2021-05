Esesmani se vzdali díky lsti dvou Britů

Snad pomohlo i to, že čeští povstalci předtím Britům nažehlili a vyčistili uniformy, aby byli přesvědčivější. Greig a Vokes ovšem blufovali: šlo o uprchlé válečné zajatce, kteří při útěku zabloudili až na území tehdejšího protektorátu. Za přispění Čechů vlakem dojeli do Prahy, kde se ukryli u rodičů dívky Miki Mužíkové a zapojili se do osvobozovacích bojů.