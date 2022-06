Čtrnáctiletá Jindřiška zaplatila za účast na atentátu životem

Poté, co v Magazínu Práva před dvěma týdny vyšel tento článek o čtrnáctileté Jindřišce Novákové, popravené za to, že po atentátu na Heydricha skryla kolo Jana Kubiše, se nám ozval čtenář Jiří Mareš z Prahy s velmi zajímavými, dosud neznámými fakty. „Dobrý den, četl jsem článek o Jindřišce a mohu doplnit některé chybějící informace. Mám je od své maminky, která bydlela v sousedství Novákových. Narodila se v roce 1921, takže když gestapo sbíralo děvčata, která měla vodit kolo, bylo jí 21 let. Jela tehdy do Pečkárny společně s Jindřiškou. Té se tam udělalo zle, byla celá bledá, třásla se, věděla, že ji hledají. To ovšem moje máma netušila. Ale když viděla, jak je jí špatně, šla za nějakým gestapákem s tím, že Jindřiška má své dny a navíc teplotu: přece ji nenechají tahat těžké kolo. Byl to mladý chlap, a tak se dal přesvědčit. Nechali ji stranou odpočinout, a nakonec kolo před očima svědkyň nevodila,“ sdělil Magazínu Jiří Mareš z Prahy.