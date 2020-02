Císař pán je… aneb Historie urážek majestátu

V sále nádražní hospody v Německém Brodě bylo v pondělí 2. února 1891 ještě veseleji a halasněji než jindy. Baráčníci pořádali v restauraci na náměstí ples a jeho účastníci odbíhali na nádraží, aby se dorazili za podstatně mírnější ceny. Jan Münzer, třicetiletý restauratér, měl se dvěma pomocníky co dělat a pro kouř nebylo téměř vidět.

Všichni se výborně bavili až do okamžiku, kdy povstal v jedenáct večer sedmadvacetiletý JUC. Jaroslav Seidl a zvolal: „Ať žije náš nejmilostivější cár, Alexandr III.!“ Poté dle svědků skřípavým hlasem zapěl: „Bože, carja chraň!“

Pokazil tak bujnou zábavu, protože všichni začali pokukovat jeden po druhém. Jakýsi důstojník se rychle zvedl a následován dvěma místními občany opustil sál. Lékař Emil Bezorád se marně snažil zabránit pěvci, aby nepokračoval ve zpěvu ruských písní prokládaných výkřiky typu: „Alexándr, to je chlapík!“

Byla by to zdánlivě obyčejná hospodská epizoda, kdyby už za tři hodiny po výstupu neodvedli Seidla do vězení za zločin „urážky Veličenstva“ podle paragrafu 63 tr. z., k němuž byly připojeny ještě paragrafy 64 a 65 zahrnující urážky členů celého panovnického rodu.