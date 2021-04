Císař Ferdinand I.: Přezdívali mu trdlo Ferdáček

Přesto se tento arcivévoda naučil pět jazyků, hrál na dva hudební nástroje, miloval hudbu a operu, uměl tančit a střílet a dokázal na koni dojet z Vídně až do Paříže . Také přečkal tři korunovační obřady, které trvaly více než čtyři hodiny, a psal krásným kaligrafickým písmem. A to i přesto, že trpěl epilepsií. I tak jej mnozí nazývali „kreténem“ či „idiotem, který reprezentuje korunu”, a tak všelijak podobně.

Takový přístup trval do Ferdinandových devíti let. V dubnu 1802 se u dvora objevil císařský úředník Franz Maria von Steffaneo-Carnea a stal se princovým vychovatelem. Svého budoucího svěřence našel v bezútěšném stavu. Ferda neuměl zvednout jednou rukou sklenici, aby se napil, a také mu působilo příliš mnoho námahy sejít ze schodů. Nový učitel všechno změnil. Nutil chlapce cvičit, vštípil mu základy jízdy na koni a střelby. Po roce se arcivévodova bázlivost pozvolna vytrácela.

Navíc začal psát krásným kaligrafickým písmem – na rozdíl od otce Františka, který ještě po letech přiváděl historiky svým rukopisem do stavu šílenství.

„Košice, 3. dubna 1806. Poníženě prosím, já bídná osoba, Vaši královskou Výsost o svatou almužnu, neboť nejsem schopna si kvůli své infekci něco vydělat, už tři roky mám souchotiny a sužují mne i jiné okolnosti. Můj muž je už sedm let mrtvý a žebrání mi není povoleno, dokud nedostanu od města známku. Když člověk nemá odznak, nesmí chodit žebrat. Marie Tomková, vdova.“

Tomková svou známku dostala. Ferdinand pomohl v Košicích i dalším lidem. Do Vídně se vrátil téměř bez peněz v dubnu 1806. V témže roce zemřela při porodu Františkova druhá žena, Marie Terezie Neapolská. A také propustili Ferdinandova vychovatele. Celé dva roky zůstal arcivévoda bez jakékoli důsledné péče. To se změnilo až v lednu 1808, kdy se František I. oženil s o dvacet let mladší Marií Ludovikou Modenskou.