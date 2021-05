Adolf Eichmann – vrah s klotovými rukávy

Čechy, jmenovitě České Budějovice a Praha, se Eichmannovou kauzou proplétají několikrát. Po stopě zmíněného Eichmannova švagra se před lety vydal publicista Stanislav Motl. Karel Lukáš byl československým důstojníkem z povolání, který se v roce 1931 oženil s Marií Lieblovou z obce Mladé u Českých Budějovic. Za její sestrou Veronikou jezdil z nedalekého Lince nápadník Adolf Eichmann, podle papírů obchodní cestující, ve skutečnosti ambiciózní nácek. Když se Veronika a Adolf vzali, pracoval Karel Lukáš ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Oba švagři se často potkávali v Mladém. Německé rodině Lieblových patřil v Mladém (dnes součást Českých Budějovic) velký statek, polnosti a pískovna. Jejich dva synové (Eichmannovi švagři) za války s rukama v klíně neseděli. Franz Liebl to dotáhl na zástupce velitele gestapa v Hradci Králové, po válce byl dopaden a popraven. Mathiasovi, jenž se usilovně věnoval arizaci, tedy krádežím židovského majetku, se podařilo spravedlnosti uniknout. Když po anšlusu Rakouska Eichmann splnil na výbornou úkol, aby zemi zbavil 65 tisíc Židů, poslali ho v březnu 1939 po okupaci Čech a Moravy s podobným posláním do Prahy. Byl to on, kdo organizoval první deportaci do okupovaného Polska. Příjezdu transportu ostravských Židů do Niska byl osobně přítomen. S manželkou Veronikou a dvěma syny se nastěhovali do vily v pražských Střešovicích (v dnešní ulici U laboratoře). V roce 1942 se zde narodil třetí syn Dieter. Esesák Eichmann si však pohodlí vily, ukradené židovské rodině Fišerů, užíval jen sporadicky. Už v říjnu 1939 ho pověřili vedením „Říšské ústředny pro židovské vystěhovalectví“ v Berlíně. Společně s Eichmannovými se ve vile usadili Karel a Marie Lukášovi. Ti zde žili s dalšími nájemníky (mezi nimiž byl dva roky před svou smrtí novinář a spisovatel Egon Erwin Kisch) až do šedesátých let, kdy dostali od státu větší byt (!). Pan Lukáš pracoval v poklidu do penze jako geodet, zemřel v roce 1980. Stanislav Motl zjistil, že se o rodinný hrob stará jeho dcera, Eichmannova neteř.