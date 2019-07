Světlana Savická vystoupila jako první žena do volného kosmického prostoru před 35 lety

Ruská kosmonautka Světlana Savická se zapsala do historie jako druhá žena na světě po Valentině Těreškovové, která letěla do vesmíru, ale především jako první žena, která vystoupila do volného kosmického prostoru. Výstup absolvovala během svého druhého pobytu na oběžné dráze Země před 35 lety, 25. července 1984. Trval tři hodiny a 34 minut.