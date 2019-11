Zatrhl jsem vycházky, vzpomíná na listopad 1989 velitel vojenských chemiků

Nevměšovat se do událostí za zdmi kasáren. To byl hlavní úkol, který si v čase revolučních událostí v listopadu 1989 vytyčil tehdejší velitel liberecké brigády chemické, radiační a biologické ochrany Jiří Vaníček. Bylo mu v té době čtyřiačtyřicet let a do čela brigády byl jmenovaný jen pět měsíců předtím.