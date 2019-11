Čaputová na Národní třídě: změny z listopadu ʼ89 ještě nejsou u konce

Čaputová na Národní třídu v Praze dorazila kolem páté odpoledne. A vzpomínala i na to, jak třicet let staré listopadové události jako šestnáctiletá studentka gymnázia prožívala.

„Tu dobu si velmi dobře pamatuji, sledovali jsme ty události v televizi. Pro naši novodobou historii byly naprosto klíčové, mně osobně to umožnilo úplně jiné možnosti, než co si pamatuju a co jsme žili předtím,” vzpomínala slovenská hlava státu.