Změnit své bydlení chce více než 1,6 milionu mladých Čechů

Bydlení a jeho dostupnost jsou v poslední době jedním z hlavních témat, které se dotýkají především mladé generace. Po letech strávených u rodičů se chtějí osamostatnit a mnozí plánují pořízení vlastního bydlení. Bohužel současná situace na trhu s bydlením jim příliš do not nehraje.

Ve vlastním žije třetina

V současné době žije ve vlastním bytě či domě o něco více než třetina mladých Čechů, ukázal aktuální průzkum agentury NMS Market Research pro Hypoteční banku. Prakticky stejný počet bydlí v pronájmu a u rodičů pak žije každý čtvrtý oslovený.

Jak dnes bydlí mladí Češi Foto: Martin Havelka, Novinky

Do deseti let by svou stávající bytovou situaci chtěly změnit tři čtvrtiny mladých lidí od 20 do 36 let věku, už v následujících 12 měsících to plánuje zhruba třetina.

Pronájem láká jen pětinu

V tom, jak by chtěli do budoucna své bydlení řešit, mají mladí jasno. Z průzkumu vyplynulo, že prvořadé je pro ně vlastní bydlení. Do pronájmu by šla jen pětina, přičemž se jedná převážně o studenty, kteří nad vlastním bydlením zatím nepřemýšlejí.

Jak chtějí mladí Češi v budoucnu vyřešit své bydlení Foto: Martin Havelka, Novinky

Dvě pětiny mladých by si chtěly vlastní nemovitost (byt či dům) koupit, každý šestý až sedmý by si troufl na stavbu domu. Necelá čtvrtina pak uvažuje o rekonstrukci své stávající nemovitosti.

Své budoucí bydlení mají téměř tři pětiny v plánu financovat hypotékou. V následujících 10 letech se tak jedná téměř o milion jednotlivců, kteří o hypotéce uvažují. O hypotéce už v následujícím roce uvažuje 30 procent oslovených, tedy téměř 300 tisíc mladých do 36 let, ukázal průzkum.

Jak vypadá vysněné bydlení?

Klidná lokalita, blízkost přírody, stejně tak dobré sousedské vztahy i dobrá dostupnost škol i blízkost zaměstnání patří mezi nejdůležitější faktory pro vysněné bydlení. V průzkumu se pro ně vyjádřilo devět lidí z deseti.

Zajímavý je i pohled na typ vysněné nemovitosti. Dům by upřednostnilo 88 procent lidí, naopak s bytem by se spokojilo 38 procent lidí.

Poměrně málo mladých, celkem dvě pětiny lidí, lpí na životě ve velkém městě.

A jak by měla vypadat ideální nemovitost? Téměř polovina mladých (46 procent) by preferovala koupi starší nemovitosti v dobrém stavu, oproti tomu více než třetina (37 procent) by si nejraději pořídila úplně novou nemovitost. Jen pro zhruba každého šestého mladého Čecha by bylo ideální pořízení starší nemovitosti k následné rekonstrukci.