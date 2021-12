Zdražování nám Vánoce nezkazí, tvrdí Češi

Jak ukázal aktuální průzkum agentury Perfect Crowd pro Generali Českou pojišťovnu, Češi si chtějí nadcházející vánoční svátky především užít. Naprostá většina lidí (59 procent) si dopřeje Vánoce bez omezení. Cítí to tak především mladí ve věku 18 až 35 let (98 procent) a senioři (63 procent).

Pokud by se měli lidé v něčem omezit, něčeho se během svátečních vánočních dnů vzdát, byly by to návštěvy restaurací a sportovních či kulturních akcí. Naopak rodina, přátelé a tradice patří k tomu, co má pro Čechy největší význam ve spojitosti s vánočními svátky, v této souvislosti deklarují, že žádná omezení neplánují.