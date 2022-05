Zarazit šmejdy se stále nepodařilo

„I mezi licencovanými subjekty stále najdeme černočerné ovce. Zatím to ale nesmíme o nich napřímo říct, dokud není pravomocné rozhodnutí,“ potvrdil Právu mluvčí ERÚ Michal Kebort. Navíc se děje to, že i když úřad licenci jedné firmě zabaví, narazí pak na stejné lidi u jiného dodavatele a opět následují řízení a pokuty.

V jednom z případů pán XY volajícímu obchodnímu zástupci dané firmy opakovaně sdělil, že špatně slyší a je po mrtvici. To však volajícího nezviklalo a své otázky seniorovi trpělivě několikrát opakoval, aby získal, co potřeboval.

Zástupce ho ubezpečil, že ne, a ještě jednou se ho dotázal, zda rozuměl všemu, co mu řekl, na což volaný reagoval slovy: „Rozuměl, a na shledanou, mějte se.“ Firma to neváhala vyhodnotit jako uzavření smlouvy po telefonu, ačkoliv to dotyčný nechtěl.

U energo šmejdů se manipuluje i se záznamy. ERÚ v bezmála dvou desítkách konkrétních případů zdokumentoval, že daná firma ve svém informačním systému zaznamenala, že smlouvy uzavřela se zákazníky v místě obvyklém pro její podnikání. Jenže to nebyla pravda, odehrálo se to jen po telefonu, a navíc takto podivně.

Jde totiž o to, že šmejdi, a to nejen v energetice, pak telefonní hovor vydávají za uzavřenou smlouvu. Občanský zákoník ve znění platném od roku 2014 principiálně umožňuje uzavřít smlouvu po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu, tedy bez podpisů. Podmínkou ovšem je, že z kontextu komunikace vyplývá, že zákazník směřoval k uzavření objednávky. A v tom je ona habaďůra. Hra se slovíčky o to, kdo čemu rozumí a na co vlastně odpovídá.