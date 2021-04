Zájem o státní půjčky k bydlení vzrostl

V programu Vlastní bydlení mohou žádat i bezdětní manželé nebo registrovaní partneři. U žadatelů, kteří nejsou manželé, je podmínkou dítě do 15 let.

Splatnost úvěru je maximálně deset let při modernizaci a 20 let na pořízení obydlí. Úroková sazba se sníží o 0,2 procenta za každé dítě do 15 let, o které žadatel trvale pečuje, minimálně však činí jedno procento.