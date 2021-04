Zadali jste při koupi dálniční známky špatnou SPZ? Peníze vám vrátí

„Nevíme, zda je to omyl, nebo to kupujete zaměstnanci, je to dárek manželce a podobně. Je nemožné prokázat, že se jednalo o omyl, a nikoli záměr. Může docházet ke zneužívání systémů,“ vysvětlil Opatrný.

Myšlenka, aby nebylo možné neexistující SPZ ani při koupi zadat, je podle Opatrného dobrá, ale nelze ji realizovat. „Byli bychom rádi, kdyby to systém mohl dělat. On to ale z legislativních důvodů nemůže. Systém elektronické dálniční známky nemá oprávnění nahlížet do registru vozidel a značku sám nemůže kontrolovat,“ dodal.