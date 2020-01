Vyšší plat, ale i neshody se šéfem stojí nejčastěji za změnou práce

Obecná míra fluktuace vloni výrazně vzrostla a dosáhla téměř 20 procent. Mezi zaměstnanci, kteří nejčastěji mění práci, jsou hlavně zástupci mladé generace, nejvyšší podíl (30 procent) mají lidé ve věku od 25 do 34 let a tradičně také ti nejmladší ve věku 18 až 24 let (27 procent).