V důchodu nám peníze nebudou stačit, bojí se tři čtvrtiny Čechů

Třetina lidí si na penzi žádné peníze neodkládá, ukázal průzkum agentury Ipsos pro ČSOB Penzijní společnost. Buď se spoléhají na rodinu, že se o ně postará, či například předpokládají, že jim postačí důchod od státu. Polovina z těch, co nespoří, si teprve plánuje nějaký produkt sjednat.

Otálet se spořením či se dokonce spoléhat na to, že starobní důchod pokryje všechny vaše potřeby, je hodně krátkozraké. V průměru činí totiž penze od státu jen více než dvě pětiny čisté mzdy. Finanční experti proto doporučují začít spořit co nejdříve.

Odchodem do penze se připravte na výrazný propad příjmů

„Průměrný důchod dosáhne v roce 2022 díky několika valorizacím 17 242 korun. To je ale pouze na nižší hranici toho, s čím Češi počítají, že si v důchodu vystačí,” upozornil Václav Lokaj z ČSOB Penzijní společnosti.

Průzkum ukázal, že tři ze čtyř oslovených už nyní mají obavy, zda to s úsporami či penzí vůbec v důchodu zvládnou. Je třeba se připravit na to, že průměrná doba, kterou člověk v důchodu stráví, dosahuje kolem 25 let.