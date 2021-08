V době dovolených roste počet vykradených bytů. Jak tomu zabránit

Za uplynulých sedm měsíců evidují policejní statistiky před dva tisíce vloupání do bytů či rodinných domů, způsobená škoda pak dosáhla kolem 150 milionů korun. Během dovolených, kdy lidé své domovy opouštějí, mají zloději žně. Často jim to totiž sami usnadníme. Ve spolupráci s odborníky přinášíme několik preventivních pravidel, která se vyplatí dodržet jak před, tak i během dovolené.

Pokud už se chcete s přáteli o fotky míst, která jste během dovolené navštívili, podělit, udělejte to až po návratu domů.

Na vchod do domu by také mělo být vidět. Pokud ho máte schovaný za vysokými keři, raději je odstraňte či prostříhejte. Nic nenahraje zloději tolik jako neviditelný vchod do domu, kde může nerušeně pracovat.