Úspory z pojištění mohou určení pozůstalí dostat rychle

„Před mnoha lety jsem uzavřel životní pojistku. Pro případ mé smrti je v ní stanovena poměrně velká částka pro pozůstalé. Nechci, aby tuto částku dědil jeden z mých synů, protože se ke mně nechová dobře. Mohu napsat závěť, že ohledně této sumy z pojistného stanovím jako výhradního dědice druhého ze synů? Mám tuto závěť poslat pojišťovně, u které jsem pojištěn, abych tak vyloučil možnost, že by po mé smrti bylo se závětí manipulováno (závěť zničena), nebo mám tuto listinu uložit k notáři?” ptá se čtenář.

Ke čtenářově situaci se vyjádřil právník Jan Dubenský: „Pokud jde pouze o to, kdo by po mužově smrti dostal peníze z jeho pojištění pro případ smrti (nechce rozhodnout o vašem majetku, ale pouze o pojistné částce), tak žádnou závěť sepisovat nemusí, neboť režim nabytí částky pojistného je podle občanského zákoníku zcela odlišný od dědění.”

„Je proto nutné, aby se pojistník podíval do textu smlouvy s pojišťovnou a ujistil se, koho či zda vůbec někoho před lety jako osobu, která má nárok na výplatu ujednané částky, určil. Pokud mu nebudou ve smlouvě uvedené osoby vyhovovat, nebo v ní nejsou uvedené, má právo kdykoliv dojít do pojišťovny a smlouvu podle své vůle změnit. Jak totiž uvádí zákon, pojistník má do vzniku pojistné události možnost obmyšleného dodatečně uvést nebo ho měnit,” upřesnil Dubenský.