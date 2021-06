Úspory Čechů vzrostly, dvě třetiny mají majetek v nemovitostech

Data Českého statistického úřadu ukázala, že hrubé úspory českých domácností za loňský rok narostly o 217,1 miliardy korun na 597,8 miliardy korun. Jde o model statistiků, který ukazuje, kolik by domácnostem zhruba zbylo po odečtení spotřeby. Podle údajů České národní banky se celkový objem vkladů domácností v peněžních společnostech ke konci loňska přehoupl už přes hranici tří bilionů korun. K prosinci 2019 evidovala ČNB vklady ve výši 2,72 bilionu.

„Spotřeba domácností byla různými omezeními, povinnými home office režimy i uzavřenými prodejnami velmi limitována. Bylo naprosto očekávatelné, že se prostředky Čechů díky této zadržené spotřebě ve velké míře přelijí do úspor,“ uvedl Petr Zámečník, analytik společnosti EMA data.

Jaká je hodnota rodinného majetku Čechů

Z průzkumu, který společnost v květnu realizovala, disponují Češi nejčastěji (36 procent) majetkem do výše 100 tisíc korun a v rozmezí od jednoho do pěti milionů korun (30 procent). Přes 11 procent rodin má majetek v rozmezí od 100 tisíc do půl milionu, jen o něco nižší je pak podíl těch, jichž jmění je mezi 500 tisíci a milionem korun. Každý dvacátý deklaroval hodnotu majetku vyšší než 10 milionů.

Nejde přitom jen o úspory, ale především o nemovitosti, které vlastní dvě třetiny Čechů. Většina lidí s malým majetkem žije pochopitelně v nájmu. Z nich jde často o nízkopříjmové zaměstnance, matky samoživitelky či důchodce.

Analytik EMA data Petr Zámečník upozornil, že lidé s majetkem do 100 tisíc korun nejsou více zadluženi než průměr populace. „Čerpání půjček uvádí 57 procent z nich, přičemž průměr všech respondentů je 58,2 procenta. Liší se ale výše dluhů, které jsou zpravidla nižší než u lidí s větším majetkem. Třetina lidí s majetkem do 100 tisíc korun uvádí příjem do 15 tisíc korun a dvě pětiny v rozmezí od 15 tisíc do 30 tisíc korun,“ dodal.

Nemovitosti i na investici

Nadpoloviční většina Čechů (54 procent) vlastní nemovitost, ve které zároveň bydlí. „Není překvapením, že nemovitosti vlastní především starší a vzdělanější populace. Má vyšší příjmy, a měla také více času si naspořit potřebné prostředky, ať již pro přímou koupi nebo jako základ pro hypotéku,“ doplnil Zámečník.

Během pandemie výrazně rostl zájem i o koupi rekreačních nemovitostí. Podle průzkumu je vlastní osm procent Čechů.

„Situace na trhu nemovitostí nahrávala koupi – vyšší úspory, extrémně nízké úrokové sazby a také zvýšený zájem o to, jak bydlíme, to vše se na nemovitostním trhu podepsalo. Kromě nemovitostí pro vlastní užívání také Češi začali objevovat nemovitosti jako investice,“ doplnil Martin Viktora ze společnosti EMA data. Z průzkumu vyplynulo, že investiční nemovitost nyní vlastní šest procent lidí.

Předražená Praha, levné Ústecko

Především dvě pětiny domácností s majetkem přes 10 milionů korun, ale i Pražané mají peníze uložené do investičních nemovitostí.

„Vlastnit investiční nemovitost v Praze se ještě před dvěma lety jevilo jako výhra v loterii – ceny nemovitostí stále rostly a do Prahy proudily za památkami davy cizinců. Nedávné události ale ukázaly, že sázet jen na turismus není všespásné a taková investice se tak může vracet roky, pokud vůbec,“ uvedl Miloslav Lafek ze společnosti Lusq.

Pandemie se na pražském nemovitostním trhu podepsala zejména v oblasti nájmů, kdy se uvolnily byty dříve používané pro krátkodobé pobyty. Ceny nájemného tak šly dolů.

Trh s nemovitostmi v Praze je podle odborníků dlouhodobě nadhodnocený až o 25 procent. Proto, jak Lafek upozornil, nedává pro běžného člověka úplně smysl investice do pražských bytů.

„A to i přesto, že vložit peníze takříkajíc do cihly je jinak velmi efektivní, zejména pokud slouží k dlouhodobému bydlení,” doplnil. Podle květnové analýzy společnosti Lusq jsou naopak nejvýhodnější investice do nemovitostí v Ústeckém kraji. Aktuálně zde metr čtvereční bytu v osobním vlastnictví stojí 26 866 korun, přičemž republikový průměr je 57 075 korun.

„I když se Ústecký kraj nezdá jako ideální místo pro investici do nemovitostí, je třeba si uvědomit širší kontext. Ústecký kraj má robustní revitalizační plány, plánuje obnovit jak urbanizované oblasti, tak zelené plochy. Ceny do budoucna budou zcela jistě stoupat, což už ostatně v meziročním srovnání pozorujeme,“ doplnil Lafek. Cena nemovitostí zde meziročně stoupla o 25,6 procenta.