Ukvapené zadlužování může přidělat velké starosti

„Půjčka nemusí být ale vždy tím nejlepším řešením. Je třeba myslet do budoucna a dávat si pozor, aby se z jedné půjčky nestal rovnou kolotoč, který nebudeme schopni ukočírovat. V těch nejhorších případech může taková lehkomyslná půjčka skončit i návštěvou exekutora,“ upozornila Helena Brychová, gestorka finančního vzdělávání České bankovní asociace (ČBA).

Zároveň doplnila, že jakoukoli půjčku je dobré si promyslet a následně k ní i k jejímu splácení přistupovat zodpovědně.

Půjčka na dárky není dobrý nápad, míní Češi

Půjčka na vánoční dárky podle drtivé většiny Čechů sice není dobrý nápad, přesto si ji ale řada lidí plánuje vzít i letos. Ukázal to aktuální průzkum ČBA. Důvodem zadlužování bývá podle odpovědí respondentů aktuální nedostatek financí a neochota čekat, až si na vyhlédnuté zboží našetří.

Platební schopnost lidí, kteří si na dárky půjčili v minulosti, je až v 75 procentech bezproblémová, ostatní se ale k problémům se splácením přiznali.

Podle každoročních průzkumů si půjčku na dárky bere zhruba každý desátý Čech. Toto zadlužování přitom nejvíc ohrožuje sociálně slabé rodiny a matky samoživitelky. Před Vánocemi je totiž pro rodiče mnohdy těžké nesplnit přání svých potomků a odepřít jim bohatého ježíška.

Podle dřívějšího průzkumu ČBA má v Česku zkušenost s nákupem zboží nebo služeb na úvěr 60 procent lidí, přičemž 65 procent z nich úvěr stálé splácí. Rizikově se přitom zadlužuje každý třetí Čech.

Sedm ze sta si na dárky půjčí

To, že půjčka na vánoční dárky není rozumná, si myslí 92 procent respondentů. Přes dvě třetiny lidí by si na Vánoce nepůjčilo. Na druhou stranu si nyní podle ČBA hodlá vzít úvěr zhruba sedm procent Čechů, kteří ji chtějí využít zejména na spotřební elektroniku, hračky a vybavení bytu. Nejčastěji jde o mladé lidi do 35 let.

Neochota se zadlužit za vánoční dárky roste s věkem – určitě by si na ně nepůjčilo 80 procent lidí ve věku nad 54 let. Nejčastěji za dárky dluží mladé ženy do 26 let, které s půjčkou mají také nejvíce problémů.

Skutečnost s problémy během splácení uvedla více než pětina respondentů. Tři čtvrtiny z těch, kteří mají zkušenost s vánoční půjčkou, již veškeré své dluhy splatily, ale na 20 procent těch, kteří stále splácejí, budou splácet i v příštím roce. „Splácet vánoční půjčku ještě následující Vánoce je prostě smutné. A zbytečné,“ upozorňuje Brychová.

Drtivá většina Čechů by si na Vánoce nepůjčila více než 20 tisíc korun (91 procent), nejčastější jsou ve více než třetině půjčky do 10 tisíc korun (35 procent). Zhruba šest procent respondentů by si pak bylo ochotno půjčit do 50 tisíc korun.

„Skutečnost, že si lidé půjčují nižší částky, navíc na předměty, jako je spotřební elektronika nebo hračky, souvisí především s jejich impulzivním charakterem půjčování. V dnešní době jsou Češi více netrpěliví a nejsou příliš zvyklí si šetřit na konkrétní věc, jak tomu bývalo,“ míní Brychová.