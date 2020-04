Tolerantní bude stát zřejmě i u daně z nemovitosti

Ministerstvo financí se už rozhodlo prominout pokuty za pozdní odevzdání daňového přiznání u daně z příjmů a prodloužilo lhůtu z 1. dubna do 1. července. Dále prominulo červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob nebo pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za její pozdní úhradu.

„Pokud v uvedené lhůtě (do 1. června) nebude moci poplatník daň uhradit z důvodů souvisejících s opatřeními ke covidu-19, doporučujeme zejména u větších částek podat žádost o posečkání úhrady daně, případně o zaplacení daně ve splátkách, a u menších částek uhradit daň později,“ řekl Heřtus.

Daň z nemovitých věcí je splatná až do 1. června, protože poslední květnový den letos připadá na neděli. V případě, že je daň vyšší než 5000 Kč, lze si její platbu podle zákona rozložit do dvou splátek, přičemž první splátka musí být uhrazena do konce května.