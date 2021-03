Svátky pravidelně posouvají výplatní termíny důchodů. Jak to bude letos?

„Důchody, které mají stanovený výplatní termín na pátek (2. dubna 2021), budou vyplaceny s předstihem, a to 1. dubna. Důchody, jejichž výplatní termín připadá na neděli (4. dubna 2021), budou naopak vyplaceny o pár dní později, a to 6. dubna,” uvádí ve svém sdělení ČSSZ.

Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.