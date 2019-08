Stavební uzávěry brání vlastníkům pozemků ve výstavbě

Obec musí nejprve rozhodnout o tom, že zadá pořízení nového územního plánu či jeho změny, kde v obecné míře navrhne, jak by měly být konkrétní pozemky nadále funkčně využívány. Lze tak změnit vymezení a rozsah zastavitelného území obce nebo funkční využití některých ploch. Například z pozemku, který by mohl sloužit k výstavbě, se stane pozemek nezastavitelný, kde může být v budoucnu třeba veřejná zeleň. Následně je zpracován návrh územního plánu, kde bude původní návrh detailně rozpracován. K návrhu územního plánu se mohou dotčení vlastníci vyjádřit, stejně tak jako dotčené orgány. Návrh územního plánu je veřejně projednáván. Nový územní plán či jeho změnu finálně vydává zastupitelstvo obce.

Vlastníci pozemku mají situaci komplikovanější. Plánovanou stavbu rodinného domu může stavební uzávěra prodloužit až o řadu let. Zásadně záleží na obci, jak odpovědně stavební uzávěru vymezí. Není výjimkou, že stavební uzávěra je vymezena velmi obecně, a to na celé území obce a na veškerou stavební činnost, a to i přesto, že stavební zákon jasně říká, že uzávěra má omezit stavební činnost jen v nezbytném rozsahu a již vůbec nemůže omezit nebo zakázat udržovací práce.

Každá obec by také měla mít přehled o stavebních záměrech, ke kterým dala v minulosti souhlas, a vlastníkovi, kterému již dala souhlas s výstavbou, by neměla tento záměr zhatit stavební uzávěrou. Obec by měla činit vše pro to, aby příprava nového územního plánu či jeho změny byly připraveny co nejrychleji a stavební uzávěra nezatěžovala vlastníky nepřiměřenou dobu a nepřiměřeným rozsahem.