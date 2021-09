Stát by měl lidem pomoct při koupi vlastního bydlení, myslí si Češi

Tři čtvrtiny Čechů dotázaných v aktuálním průzkumu Sberbank si myslí, že se vlastní bydlení pomalu stává nedosažitelným luxusem. Vysoké ceny nemovitostí mnohým znemožňují dosáhnout na hypoteční úvěr. I proto si 80 procent dotázaných myslí, že by stát měl lidem při pořízení vlastního bydlení pomoci.

V současné době stát půjčí až 600 tisíc korun na rekonstrukci, dva miliony na koupi bytu či družstevního podílu, a až 2,4 milionu na pořízení rodinného domku mladým rodinám, kde alespoň jednomu z rodičů je do 40 let. Úroková sazba činí jedno procento.

O státní půjčku na bydlení je možné nově žádat až do 40 let

Někteří odborníci tvrdili, že pandemie bude mít vliv na pokles cen nemovitostí, opak je pravdou. O dlouhodobém růstu cen je přesvědčena i naprostá většina populace (82 procent). I tak ale každý pátý Čech uvažuje o hypotéce, jejímž prostřednictvím by nákup nemovitosti financoval.

„Současným trendem je růst cen nemovitostí i úrokových sazeb, přesto jsou stále na úrovni, kdy se vyplatí nemovitost na hypoteční úvěr pořídit, a to i vzhledem k výši inflace z důvodu investice,“ říká Radka Černá ze Sberbank s tím, že hypotéku aktuálně splácí 28 procent respondentů.

Desetiletou a delší fixaci úrokové sazby považuje za ideální téměř třetina dotázaných (31 procent), hlavně pak mladší generace ve věku 18 až 26 let (37 procent). Pětiletou fixaci by volila třetina respondentů, obzvlášť lidé ve věku 36 až 44 let (40 procent).