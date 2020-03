Stát by měl lidem pomoci s bydlením, míní většina Čechů

Jak ukázal aktuální průzkum společnosti Wüstenrot, tři čtvrtiny Čechů touží po vlastním bydlení, dovolit si ho však nemohou. Řešením by pro ně mohla být hypotéka, ovšem tři pětiny lidí s ní nepočítají, často z důvodu, že se nechtějí bankám upsat na dlouhou dobu.

„Hypotéka je obecně jakýmsi strašákem. Kromě třetiny Čechů, kteří se nechtějí na roky upsat, nemá pětina z nich dostatečné úspory,” uvedl Marian Holub z Wüstenrot.

Zvýhodněné úvěry vedou

Češi by tak v oblasti bydlení uvítali podporu státu. V průzkumu se dvě třetiny lidí vyjádřily, že by ji využily. Nejvíce by se přitom hodila těm, kteří plánují v následujících pěti letech koupit nebo stavět nemovitost, a to čtyřem pětinám z nich.

A jak by si pomoc od státu představovali? Státní podpora bydlení by podle 60 procent lidí z těch, kteří by ji využili, měla mít v první řadě podobu zvýhodněných hypotečních úvěrů na bydlení. Promítlo by se to třeba do nízkých úroků, nulových poplatků apod.

„Z existujících státních podpor dobře funguje například možnost daňového odpočtu zaplacených úroků z hypotéky od základu daně z příjmů,“ uvedl Holub.

Téměř tři pětiny lidí by uvítali podporu bydlení u mladých lidí a rodin. Mladým do 36 let sice Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) poskytne půjčku z tzv. Programu pro mladé, ovšem úroky se až tak neliší od současných sazeb hypoték komerčních bank a navíc výše úvěru je striktně omezena (dva miliony korun na pořízení domu, na pořízení bytu pak 1,2 milionu korun), což při současné ceně nemovitostí mnohdy nestačí. Není tedy divu, že o půjčky pro mladé není nijak velký zájem.

Češi by zároveň ocenili i nefinanční pomoc ve formě dostupného sociálního bydlení, které by si přálo 29 procent z nich. K odborné pomoci ohledně bydlení, která by měla podobu konzultací, by se přikláněl každý šestý Čech.

Pomoc především pro znevýhodněné

Podpora státu v oblasti bydlení by měla být směrována především na znevýhodněné skupiny. Průzkum ukázal, že devět z deseti Čechů souhlasí s podporou seniorů. Téměř stejný počet by podpořil i mladé rodiny. Podle názoru čtyř pětin oslovených by měla být pomoc státu v oblasti bydlení cílena i na sociálně slabší obyvatele ČR.