Spotřebiče mají nové energetické štítky, jsou přehlednější

Nejviditelnější změnou bude používání jednotné škály energetických tříd od A do G pro všechny typy modelů v daných skupinách výrobků. Zmizí tedy označení s jedním až třemi „+“ , které jsme si zvykli vídat u třídy A. Aktuálně používaný systém značení (A+++/D) totiž není tak účinný jako dřív.

Nejúspornější produkty, které mají nyní třídu A+++, tak budou odpovídat přibližně třídě B či C nového štítku. Přesné přeškálování pak záleží na konkrétní produktové kategorii a daném modelu. Při uvedení nových štítků nebude ze začátku na trhu žádný produkt v nejvyšší třídě A.

„Nebude to znamenat, že by se zhoršila energetická účinnost výrobků. Dnešní nejúčinnější výrobky ze třídy A+++ budou nově zařazeny do nižší energetické třídy, aby byl umožněn další vývoj účinnějších výrobků, které budou následně označeny třídou A,“ uvedl René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu.