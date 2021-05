Sociální bydlení vláda nevyřešila

Návrh zákona například obsahuje vymezení sociálního bytu a okruhu lidí, kteří by mohli o jeho přidělení žádat. Podmínkou by bylo, že mají nízké příjmy – například u tříčlenné domácnosti do průměrné hrubé měsíční mzdy – a nevyhovující bydlení. V sociálních bytech by mohlo vzrůst nájemné jen v případě, že inflace za domácnosti překročí pět procent. Nájemní smlouvy k těmto bytům by byly na dva roky, podnájemní smlouvy by byly zakázány.