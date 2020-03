Skončit má daň z nabytí nemovitosti i odečty hypoték

Realitní společnosti záměr Schillerové vítají, za problém však považují její další současně navrhované opatření – zrušení daňových odpočtů z úroků u hypoték. Bez půjček na bydlení si většina lidí byt či dům nemůže pořídit. Zatímco daň z nabytí nemovitosti se vztahuje pouze na starší byty, zrušení odpočtů by se týkalo i novostaveb, kde se daň neplatí.

„Jakékoliv opatření, které zvýší dostupnost vlastního bydlení, je prospěšné. Zvlášť v okamžiku, kdy lze čekat dlouhou recesi a výrazný propad celého realitního trhu,“ reagoval na plán Schillerové zrušit daň generální ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec. Jak připomněl, nedávno to navrhovali i někteří senátoři.

„Tato daň je strašákem pro mnohé klienty, jedna z překážek pro koupi nemovitosti. Její zrušení určitě realitnímu trhu pomůže. Myslíme si, že by to mohlo přitáhnout o 20 až 30 procent více zájemců než v současné době. Aktuálně totiž kvůli pandemii poptávka po nemovitostech klesá, a to až o 50 procent,“ upozornila jednatelka Fincentrum Reality Andrea Daňhelová.

Ředitel Maxima Reality Vladimír Zuzák doplnil, že se daň z nabytí nemovitosti měla zrušit už dávno. „Jedná se o dvojí zdanění, které je kvůli často velmi vysokým částkám opravdu nepříjemné,“ dodal.

Podle Schillerové by zrušení daně mělo ideálně začít platit už tento týden, a i kdyby bylo schváleno například za týden, pravidlo by podle ní platilo zpětně. „Je to daň, která mi nikdy nedávala smysl. Je potřeba vidět, že tam je daňový výnos asi 13 až 14 miliard ročně. Ale kdy jindy ji zrušit než teď,“ konstatovala ministryně.

Nové úvěry by byly bez úlev

Se zrušením daně ale Schillerová současně navrhuje u nově koupených bytů i zrušit daňově odečitatelné položky, kdy se odečítají úroky z hypoték. Jako příklad uvedla nemovitost za pět milionů korun.

„Kupující si na to vezme čtyřmilionovou hypotéku a hned na začátku teď musí zaplatit daň 200 tisíc korun. Když si uplatňuje odečet z hypotéky při úroku 2,28 procenta, tak si od základu daně první rok odečetl 91 200 korun a získal 13 200 korun. Pokud splácí hypotéku 30 let, tak získá asi 187 tisíc korun. My říkáme, ať má hned 200 tisíc korun,“ vysvětlovala Schillerová své návrhy.

Například podle regionálního ředitele společnosti 4fin Tomáše Trauškeho by ale zrušení odpočtu úroků na úvěry spojené s bydlením bylo krokem špatným směrem.

„V České republice žádná podpora ze strany státu v oblasti bydlení není a odpočty jsou tím jediným, co máme. Jejich zrušení by mělo dopad nejen na realitní trh a úvěry spojené s bydlením, ale především na mladé rodiny s dětmi,“ řekl Trauške.