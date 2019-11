Sen o bydlení hatí mladým nízké úspory

Na bytovou situaci mladých Čechů od 20 do 36 let, jejich plány do budoucna i finanční možnosti se zaměřil obsáhlý průzkum agentury NMS Market Research pro Hypoteční banku.

V současné době bydlí ve vlastním bytě či domě o něco více než třetina mladých (37 procent). Stejný počet pak žije v pronájmu, čtvrtina bydlí u rodičů či jiných příbuzných.

Tři ze čtyř oslovených mladých Čechů plánují v následujících deseti letech své bydlení změnit, což podle statistických dat představuje více než 1,6 milionu lidí. Kromě pouhé pětiny z nich tito lidé plánují pořídit si vlastní bydlení, případně zrekonstruovat to stávající.

Téměř tři pětiny mladých mají představu, že své budoucí bydlení budou v následujících deseti letech financovat hypotékou, jedná se tak zhruba o milion lidí. Vzít si hypotéku během příštích 12 měsíců uvažuje 30 procent Čechů do 36 let, což je zhruba 300 tisíc lidí.

Ovšem dosáhnout na vlastní bydlení je pro mladé rodiny obtížnější než kdykoliv dříve. Nejen že neustále rostou ceny nemovitostí, navíc do trhu s bydlením v posledních letech svými regulacemi v poskytování úvěrů na bydlení výrazně vstoupila i Česká národní banka (ČNB). I když se zatím jedná „jen” o doporučení, banky se jimi řídí a někteří žadatelé o hypotéku tak nemají šanci uspět.

Pravidla pro hypotéky ČNB ve svých doporučeních bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypotéky maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti (tzv. LTV) a na 90 procent jen omezenému počtu žadatelů.



Splátka hypotéky a dalších dluhů nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele (tzv. ukazatel DSTI).

Celkové zadlužení nesmí být vyšší než devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele (tzv. ukazatel DTI).

ČNB v případě mladých žadatelů do 36 let uvažuje o zmírnění podmínek při schvalování žádostí o hypotéku. Banky by jim tak mohly poskytnout úvěr už na 90 procent hodnoty nemovitosti, mírnější podmínky by byly i v případě zadlužení mladých žadatelů.

Úspory nestačí

Z průzkumu však vyplynulo, že ani projednávané zmírnění pravidel mladým lidem příliš nepomohou. Velká část z nich totiž ani tak na hypotéku nebude mít dostatečné úspory.

I když sedm z deseti oslovených si na bydlení spoří (38 procent pravidelně, 31 procent nárazově), výše jejich úspor by jim ve většině případů na schválení hypotéky nestačila.

Pouze polovina z těch, kteří si plánují vzít hypotéku, má v současné době našetřeno víc než 100 tisíc korun, úspory nad 300 tisíc korun má pak pětina oslovených.

Úspory mladých Čechů, kteří plánují hypotéku Foto: Martin Havelka, Novinky

Zhruba každý druhý mladý Čech uvažuje o hypotéce v rozmezí od 1,5 milionů do tří milionů korun. Čtvrtina si představuje částku vyšší než tři miliony korun. O hypotéku do jednoho milionu korun by chtěl požádat každý sedmý oslovený, každý šestý pak o jeden až 1,5 milionu korun.

Pomoci mohou rodiče

Mladým lidem v některých případech mohou pomoci rodiče ať už poskytnutím potřebné částky, zástavou vlastní nemovitosti či spoluúčastí na hypotéce.

„Na jaře letošního roku představila Equa bank svou Hypotéku Plus, která žadatelům umožní získat až 100 procent hypotéky, a to díky spoluúčasti rodičů na hypotéce. Pro rodiče a osoby blízké poskytuje garanci vyvázání nemovitosti po splacení části hypotéky při splnění podmínek sjednaných ve smlouvě. Samozřejmostí je možnost mimořádné splátky zdarma za účelem vyvázání nemovitosti,” doplnila pro Právo mluvčí banky Markéta Dvořáčková.

V Komerční bance nabízejí tzv. Štafetovou hypotéku. „Umožnuje nastavit poměr příspěvku na splátky hypotečního úvěru podle aktuálních možností rodičů a jejich dětí. Pokud děti ještě studují a nemají příjmy na splácení úvěru a rodiče přitom chtějí investovat do jejich bydlení, mohou si vzít hypotéku a začít ji splácet ze svých příjmů. Jakmile se děti osamostatní a mají dostatečné příjmy, převezmou od rodičů hypotéku a splácí ji sami. Také mohou rodiče a děti přispívat na splátku rovným dílem a po několika letech, kdy se dětem podaří nastartovat svou pracovní kariéru a zvýšit své příjmy, rodiče převedou závazek splácení hypotéky na děti v plném rozsahu,” upřesnil pro Právo mluvčí banky Michal Teubner.

Hypoték na míru mladým je jak šafránu

Naprostá většina bank do svého portfolia hypotečních produktů nezahrnula žádný speciální úvěr zaměřený na mladé žadatele. S výhodnějšími podmínkami se tak mladí žadatelé mohou setkat jen ve dvou bankách - v České spořitelně (ČS) a ve Wüstenrot.

„Od dubna nabízíme speciální hypotéku Prvobydlení procent pro klienty, kteří dosud žádnou nemovitost nevlastní. Zájem o Prvobydlení zcela naplnil naše očekávání. Již pětina z nových hypoték, které jsme poskytli v uplynulých šesti měsících tvoří úvěry klientům, kteří dosud žádnou nemovitost nevlastnili. Konkrétně hypotéky na Prvobydlení jsme za posledních šest měsíců poskytli v objemu vyšším než čtyři miliardy korun,” uvedl pro Právo Filip Hrubý z ČS.

Hypotéka Prvobydlení nabízí možnost získat hypotéku až do výše 90 procent LTV, tedy o deset procentních bodů více nad rámec standardu doporučení ČNB. Je určena klientům, kteří podle Katastru nemovitostí ještě nevlastní žádnou nemovitost k bydlení. Maximální výše úvěru v rámci Prvobydlení je pět milionů korun. Žadatel může nyní získat roční úrokovou sazbu od 2,44 procent pro pětiletou a osmiletou fixaci a od 2,54 procent pro desetiletou fixaci.

Wüstenrot nabízí mladým žadatelům do 35 let Hypotéku pro mladé až do výše 90 procent hodnoty zástavy. Výhodou produktu je především to, že ji klienti mohou splácet až 40 let do 75 let věku.