Se zvýšenými výdaji na energie může pomoci příspěvek na bydlení

„Na linku nám zavolala paní, která se roztřeseným hlasem ptala, kolik je teď životní minimum. Konzultantka jí odpověděla a ptala se, co paní trápí. Ta se svěřila, s tím, že nemá na zaplacení energií, že její původní dodavatel energií zkrachoval a jí teď přišlo vyúčtování od nového dodavatele na 15 tisíc korun měsíčně, které není schopna ze svého důchodu zaplatit. To už neměla daleko k pláči. Bojí se co s ní teď bude. Žije totiž sama, je nemocná a rodinu nemá,” uvedla Aneta Mundok Nitschová, vedoucí Senior telefonu - linky, která funguje non stop a bezplatně na čísle 800 157 157.