S údržbou plynového kotle neotálejte

A jak jsou na tom Češi s údržbou plynových kotlů? Podle aktuálního průzkumu společnosti innogy má skoro třetina Čechů doma plynové kotle starší deseti let, tedy blízko konce jejich životnosti. Avšak pouze polovina majitelů je pravidelně servisuje.

Respondenti průzkumu přitom v průměru protopí ročně 21 tisíc korun. S pravidelně servisovaným kotlem mohou ušetřit nemalé peníze. Lidé se staršími kotli také řeší mnohem častěji poruchy. Například u kotlů, které jsou v provozu čtyři až devět let, se poruchy vyskytují u poloviny kotlů, nad 10 let stáří už je poruchovost 70procentní.

Lidé, kteří mají kotle na tuhá paliva, tedy uhlí či dřevo, mohou nově na jejich servisu ušetřit. Koncem srpna totiž vstoupila v platnost vyhláška ministerstva životního prostředí, podle níž by revize starého kotle neměla přijít na více než 1585 Kč bez DPH, u kotlů s řídicí jednotkou pak na 1848 korun bez DPH. I s 15procentní daní by se tak domácnost měla vejít do 1823 korun u kotlů bez řídicí jednotky, u těch s řídicí jednotkou potom 2125 korun.