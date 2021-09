S hypotékou musí často pomoct i širší rodina

„Bez vzájemné finanční podpory by to nešlo. Jsme početná rodina, kolem třiceti lidí. A vždy když někdo začíná řešit vlastní bydlení, tak se na něho složíme, každý trochu přispěje a opravdu si mezi sebou neúčtujeme úroky,“ konstatuje čtyřicetiletý pan Jiří z Prahy.

„Čtyři roky jsem uvažoval o chaloupce, abych občas ujel městskému lomozu,“ přiznává. Úspory, které měl, se ale rozplynuly. O dobře placené místo přišel, a než našel obdobné, chvíli to trvalo.

Mezitím ceny nemovitostí vyskočily vzhůru o čtvrtinu. Vlastní milion do základu k případné hypotéce nemá a splátky už také nemůže kvůli věku rozložit na 30 let. A o tom, že by hypotéku tzv. dozajistil domkem rodičů, nemůže být řeč.