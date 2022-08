Růst hypotečních sazeb se zastavil

Odrazilo se to i na aktuální výši hypotečních sazeb, které nepokračují v enormním růstu z posledních měsíců. Průměrná nabídková sazba proto vzrostla jen nepatrně, o čtyři bazické body.

Měsíční splátka tzv. 80procentní hypotéky na 3,5 milionu korun s tříletou fixací úrokové sazby, splatností 25 let a průměrnou nabídkovou sazbou 6,28 procenta činí v srpnu 23 151 korun.

Podle dat Fincentrum Hypoindexu mírně klesly úrokové sazby hypoték s odhadní cenou nemovitosti (tzv. LTV) vyšší než 80 procent. Hypotéky s roční fixací úrokové sazby zlevnily o jeden bazický bod na 6,21 procenta ročně, s tříletou a desetiletou fixací pak o dva bazické body na 6,67 procenta ročně, resp. na 6,30 procenta ročně. Nejvíce zlevnily hypotéky s pětiletou fixací sazby, a to o pět bazických bodů na 6,23 procenta ročně.

V horizontu dvou až tří let bychom se mohli vrátit k úrokovým sazbám hypoték kolem tří až 3,5 procenta ročně

Na druhou stranu ale zdražily hypotéky do 80 procent LTV. Největší růst zaznamenaly sazby u tříletých fixací, a to o pět bazických bodů na 6,46 procenta ročně. Hypotéky s roční a desetiletou zdražily shodně v průměru o čtyři bazické body na 6,57 procenta ročně, resp. 6,08 procenta ročně. Průměrná sazba hypoték fixovaných na pět let je vyšší jen o jeden bazický bod, činí tak 6,01 procenta ročně.