Roste počet lidí splácejících půjčku půjčkou

Nejnáchylnější k tomuto typu chování jsou lidé s dokončeným základním vzděláním a lidé ve věku od 18 do 34 let.

Pro půjčku Češi nejčastěji zamíří do banky (65 procent). Třetina si půjčila od příbuzných či známých, čtvrtina pak přímo u prodejce zboží. Na leasing nakoupilo 17 procent lidí, každý sedmý u jiné finanční společnosti. Pouze zlomek populace (dvě procenta) má zkušenost s tzv. P2P půjčkami.

Obecně se Češi (70 procent) cítí bezpečně, pokud výše všech jejich splátek nepřesáhne pětinu jejich čistých měsíčních příjmů. A pokud nebudou schopni splácet, jsou odhodlaní vyjednávat o odkladu splátek přímo u poskytovatele půjčky, zmínily téměř dvě třetiny lidí. Dvě pětiny by se pokusily půjčky konsolidovat, tedy sloučit do jedné. Téměř tři ze čtyř lidí se zkušeností s půjčkou však strach, že by nebyli schopni splácet, nemají.