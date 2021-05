Rodiče čekají změny, dotknou se otcovské i rodičovské

„Připravujeme tři scénáře. Návrh může projít teď vládou nebo ho může převzít příští ministryně či ministr a vybere si příští vláda,“ prohlásila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Během šestinedělí mohou nyní novopečení tatínkové strávit na otcovské celkem až sedm kalendářních dnů v kuse. Ministerstvo navrhuje, aby od příštího roku měli placený nárok zůstat doma a pomáhat partnerce s péčí o miminko až dva týdny.

Směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem z června 2019 má zajistit minimální standard ve všech členských zemích. ČR ji má do svých zákonů přenést nejpozději do 2. srpna 2022, jinak jí hrozí sankce. Podle unijního předpisu by placená otcovská v EU neměla být kratší než deset dnů.

Změny v rodičovské

Rodiče by nově měli mít také možnost nečerpat rodičovskou celou naráz, ale i po částech. Vybírat by si ji mohli třeba střídáním dnů volna a práce či v kratší pracovní době, uvádí směrnice. Dva měsíce rodičovské by měly být nepřenosné, aby se matka a otec v péči o potomka vystřídali. Rodiče v celé Unii by měli mít nárok aspoň na čtyřměsíční rodičovskou a mohli by si ji vybrat nejvýš do osmi let dítěte.

Maláčová na jednání sněmovního sociálního výboru uvedla, že její úřad navrhuje prodloužit týdenní otcovskou na dva týdny. Dál by se pobíralo 70 procent základu příjmu z nemocenského pojištění. Ročně by to mohlo rozpočet stát zhruba 300 milionů navíc.

Z nemocenského pojištění by se hradilo i devět nepřenosných týdnů rodičovské. Druhý rodič by dostával také nejspíš 70 procent výdělku. Vyjít by to mohlo na 9,3 miliardy za rok.

Směrnice počítá podle Maláčové i s pěti dny volna na pečování za rok. V Česku by tak mohli nárok na ošetřovné mít i lidé, kteří s pacientem či jiným potřebným nežijí v jedné domácnosti. Ministerstvo odhaduje, že by takových žádostí bylo za rok zhruba 120 tisíc.