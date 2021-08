Raději splácet hypotéku než nájem. Mnozí Češi ale na ni nemají

„Zájem o nemovitosti roste řadu let a poptávka výrazně převyšuje nabídku. Výstavba nestačí, navíc ji brzdí zdlouhavý proces stavebního povolení, k zájmu o byty poslední rok přispěly i rekordně nízké úrokové sazby nebo vyšší úspory z covidové doby. A i když třeba hypotéky už nejsou tak výhodné jako v únoru, zájem o ně neklesá,“ doplnil Martin Viktora, spoluzakladatel společnosti EMA data, která průzkum napříč českou populací realizovala.

Na zhoršující se dostupnost bydlení má výrazný vliv i růst cen nemovitostí nebo samotného stavebního materiálu a skupování nemovitostí na investici, kterou vlastní již nyní šest procent Čechů a dalších sedm procent to zvažuje.

Čechy láká pořízení vlastního bydlení i kvůli tomu, že jim připadá výhodnější splácet hypotéku než platit nájem. Myslí si to téměř dvě třetiny z nich.„V některých městech je nájemné dokonce vyšší než měsíční splátka hypotéky. Není proto překvapením, že největší zájem o vlastní bydlení je mezi těmi, kteří bydlí v nájmu,“ uvedl Petr Zámečník z EMA data.

„Češi jsou citliví na ceny, obchodníci toho využívají při slevových akcích. Projevuje se to i na realitním trhu, kde každý osmý chce byt koupit jednoduše proto, že levnější už nebude,“ doplnil Zámečník.Největší zájem o nové bydlení mají mladé rodiny, z těch s jedním dítěte si ho chtějí pořídit více než dvě pětiny.

„Většinou jsou to děti, co přiměje mladé ke koupi bydlení. S příchodem potomka začínáme řešit další místnost, kterou bude dítě časem potřebovat, pracovnu, abychom měli i my nějaký prostor a podobně,“ dodal Zámečník.