Průzkum: Češi zůstávají při čtení úvěrových smluv obezřetní

„Pokud se zájemce o půjčku rozhodne věnovat studiu úvěrové smlouvy minimum času, měl by se o to více zaměřit právě na nezávislé recenze a hodnocení jednotlivých úvěrových společností,“ doplnil Bouda.

Průzkum také ukázal, že Češi nemají problémy s pochopením smluvních podmínek, celkem 85 procent lidí zmínilo, že podmínkám uvedeným ve smlouvě rozumí, třetina je chápe zcela. I přesto by lidé ocenili některá vylepšení smluv, která by jim pomohla v lepší orientaci.

Téměř každý druhý by ocenil zvýraznění klíčových pasáží v textu smlouvy, více než třetina lidí by uvítala menší množství odborných výrazů a zhruba každý čtvrtý by byl vděčný za větší písmo. Necelé desetině by se pak líbily ve smlouvě obrázky či infografika nebo audiovize smlouvy.