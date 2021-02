Průzkum: Češi před svými partnery své finance netají

Jak průzkum ukázal, čtyři pětiny lidí s partnerem či partnerkou sdílejí, kolik vydělají, dále pak zhruba každý sedmý se svěří s alespoň přibližnou výší svého platu. Jen pět lidí ze sta ho skrývá před partnerem úplně. Informaci o tom, kolik berou, si pro sebe nechávají nejvíce lidé ve věku 45 až 53 let, naopak mladí do 26 let jsou k partnerům naprosto otevření.

„Je to moje osobní záležitost,” říkají nejčastěji ti, kteří před partnerem tají skutečnou výši svého platu. Dalším důvodem je i to, že je již partner v otázce financí zklamal a oni se raději tajením informací chrání. Někteří si schovávají finance bokem pro případ rozvodu.

Každý devátý pak někdy v minulosti zatajil před svojí druhou polovičkou nákup něčeho pro sebe (nová kabelka, sportovní vybavení). Plnou cenu nepřizná každý šestý muž a každá sedmá žena. Sedm procent žen občas novou věc schová do skříně a potom se tváří, že o tom manžel ví, ale nepamatuje si to. Tuto taktiku volí jen dvě procenta mužů.

Pokud jeden z manželů zatají utrácení, aniž by se s druhým poradil, téměř tři pětiny oslovených by to řešily debatou nad problémem a stanovením pravidel. Každý osmý by to neřešil vůbec a každý desátý by v takové situaci přistoupil k oddělení bankovních účtů.