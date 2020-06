Přehledně: Změny v oblasti daní a daňových přiznání

V praxi posunutí lhůty pro splnění daňových povinností funguje tak, že poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bude-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna.

„Pokud do 18. srpna poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července, a to do dne podání nebo do dne zaplacení,“ upozornila Mašátová.