Přehledně: Nejčastější důvody pro zamítnutí hypotéky

Pokud si chcete u banky půjčit, bude ji pochopitelně zajímat, jestli jí peníze vrátíte, jestli budete schopni nastavené splátky bez problémů hradit. V případě několikamilionových hypotečních úvěrů to platí dvojnásob. Proto se banky v prvé řadě zajímají jak o výši, tak i prokazatelnost uváděných příjmů.

Nejsou výjimkou případy, kdy lidé při žádosti uvedou vyšší příjem, než jaký jim následně potvrdí zaměstnavatel. Do příjmů totiž žadatelé započítají i peníze, které získají mimo pravidelnou mzdu třeba na základě dohod o provedení práce.

„Při schvalování hypotéky neberou banky v potaz příjmy, které nelze nijak prokázat. Pokud tedy například vypomáháte sousedovi za úplatu na stavbě domu, příjem vám banka neuzná. Příjem nemohou doložit ani začínající podnikatelé, kteří ještě nepodávali ani jedno daňové přiznání. Kdo začal podnikat letos v lednu, musí si na uznání příjmu počkat minimálně do ledna příštího roku, až oficiálně doloží své příjmy v daňovém přiznání. Žádná banka také neuzná příjem ve zkušební době. Některé banky mají problém i s příjmy z pracovních úvazků na dobu určitou,“ doplnila Hegrová.

Do rizikovější skupiny žadatelů o hypotéku banky zahrnují i mladé lidi do 23 let. Často totiž pracují jen krátkou dobu a nemají dostatečnou úvěrovou historii k odhadu budoucí platební morálky.