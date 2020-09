Přehledně: Na co se zaměřit při výběru účtu pro děti

Ve spolupráci s odborníky ze spotřebitelské organizace dTest přinášíme přehled rad a tipů, na co se při výběru vhodného dětského účtu zaměřit.

Bankovní účty pro děti jsou svým způsobem zdrobnělou verzí účtů pro dospělé. Dítě má přístup do svého vlastního elektronického bankovnictví, může zadávat platební příkazy, sledovat pohyby na účtu, banka mu poskytne i platební kartu.

Především ale rodiče mohou sledovat, co se na účtu děje, ať už nahlížením přes internetové bankovnictví, nebo pomocí informačních sms, které ovšem nemusí být zdarma.

Typickou funkcí je omezení plateb kartou v obchodě. Část bank tyto transakce blokuje paušálně, další pak vyžadují speciální povolení. Své opodstatnění to má třeba u bezkontaktních karet, které u nižších částek nevyžadují autorizaci.

Než se rozhodnete dítěti účet zřídit, je na místě zvážit především jeho schopnosti, zda již nazrál čas pro to, aby mohlo svoje finance ovládat. Důležitý je pochopitelně věk dítěte. Kolem desátého roku je podle odborníků dítě zralé na to pochopit i bezhotovostní formu peněz, tedy co je bankovní účet, debetní či kreditní karta a k čemu slouží internetové bankovnictví.