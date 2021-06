Přehledně: Jaká jsou pravidla čerpání dovolené

Pokud zaměstnanec nechodí bez omluvy do práce, má tedy neomluvené směny, může mu za to zaměstnavatel dovolenou dokonce krátit, a to o počet neomluveně zameškaných hodin. Menší neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn může zaměstnavatel pro tyto účely i sčítat. Krátit dovolenou však není možné do úplné „nuly“. Pokud zaměstnanci trval pracovní poměr celý rok, musí mu být poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů.