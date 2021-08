Platy lidí v IT prudce rostou

Příjmy pracovníků v IT loni dosáhly v průměru téměř 62 tisíc korun hrubého měsíčně, rok předtím to bylo „jen“ 58 tisíc. Ještě před pěti roky se pohybovaly na úrovni 46,4 tisíce. Jejich poměr k průměrným výdělkům v národním hospodářství se meziročně zvýšil ze 160 na 161 procent.

Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu (ČSÚ) Lidské zdroje v informačních technologiích. „Mezi jednotlivými skupinami zaměstnání jsou v platech IT odborníků poměrně velké rozdíly,“ konstatují v ní statistici.

V Česku pracuje 210 tisíc IT expertů, o třicet tisíc víc než před šesti lety

Z hlediska velikosti firmy jsou na tom nejlépe ti, jejichž zaměstnavatelé mají mezi 250 a tisíci pracovníky. Berou více než ve větších či menších společnostech. Nejvyšší platové ohodnocení mají IT zaměstnanci mezi 35 a 44 roky věku. To ovšem bývá obvyklé i u dalších profesí. Podle mnoha odborníků v tom hraje roli délka praxe i to, že na rozdíl od těch starších snáze dokážou měnit místo než například padesátníci.