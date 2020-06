Pandemie ceny nemovitostí zatím nesrazila

Podle experta na nemovitostní trh Miroslava Linharta ze společnosti Deloitte vzniklá situace srovná dlouhodobě nevyrovnanou situaci mezi nabídkou a poptávkou.

Spadly sice ceny pronájmů, ale jen v centru Prahy (někde až o 25 procent), kde je živili turisté a zahraniční manažeři. To může vydržet půl roku, nejvýš rok. Už nyní jsou totiž vidět v srdci republiky opět turisté.

Ani ceny prodávaných bytů a domů klesat podle odhadů analytiků nebudou, s výjimkou luxusních nemovitostí a možná některých teprve plánovaných projektů.

Propad by postihl celou ekonomiku

„Celý nemovitostní trh se dostal do období cenové stagnace. To je vývoj, který pozorujeme. Nabídku a poptávku to přiblížilo. Do normálu (situace před pandemií – pozn. red.) odhadujeme, že se vše vrátí do dvou či tří let. Záleží na investičních rozhodnutích lidí. Žijeme v nejisté době a těžko se to předjímá. Realitní byznys se odvíjí od produkce průmyslu, ekonomické kondice, nezaměstnanosti. Proto si netroufnu konkrétně předjímat, ale neočekáváme pokles trhu. Větší jistotu budeme mít po prázdninách,“ řekl Právu Linhart.

Podle něj nelze čekat, že se dlouhodobě něco zlevní. Upozornil i na to, že pád cen nemovitostí by převážné většině lidí přinesl jen škodu.

„Cena nemovitostí v čase roste. Klesá vždy jen v mírných a krátkodobých výkyvech. Cenotvorba prodejů i nájmů kopíruje inflaci a dlouhodobě směřuje nahoru. Nikdo si pokles cen nemovitostí nemůže přát. Zasáhlo by to banky, developery, majitele nemovitostí a také lidi, kteří mají hypotéky. Jediní, kdo by z toho měli užitek, by byli ti, kdo chtějí nemovitost aktuálně koupit,“ připomněl expert scénář, který celý svět zná z realitní krize ve Spojených státech v roce 2007.

„Nejistý realitní trh má potenciál rozkolísat ekonomiku. A kromě první zjevné rány, nedostatku transakcí na nemovitostním trhu, by takový karambol způsobil i snížení hodnoty zástav. To znamená, že by pro banky zástavy neměly stejnou hodnotu. Požadovaly by buď vyplacení deseti procent hypotéky navíc, anebo další zástavu. Jako druhotný faktor by se zpřísňovala kritéria pro poskytnutí úvěrů a hypoték a trh by zamrzal,“ upozornil Linhart.

Proti takovému vývoji vyrazila už na konci minulého týdne Česká národní banka (ČNB), která uvolnila pravidla pro poskytování hypoték. Zrušila limit nutného padesátiprocentního poměru mezi měsíční splátkou úvěrů a čistým měsíčním příjmem při posuzování žádostí o hypotéku.

„ČNB dlouho zpřísňovala. Teď uvolňuje, což je dobře. Lidé si mohou vytvořit určitý polštář. Je to důležité právě z toho ohledu, aby trh nezamrzl, ale fungoval. Aby se lidé nebáli investičních rozhodnutí. I když to nyní půjde třeba pomaleji, za dva či tři roky můžeme být opět v normálu,“ domnívá se vedoucí týmu nemovitostí společnosti Deloitte, která analyzuje data realitního trhu, statistického úřadu a katastru nemovitostí.

Reálné dopady pandemie jsou podle Linharta dvojí. „Na některých místech v centru Prahy klesly nájmy o 20 až 25 procent. Jinde v hlavním městě o desetinu, ale v některých pražských částech se ceny pronájmů nepohnuly. Tak je tomu i ve zbytku republiky. Druhou věcí je změna u kupujících, kteří jsou náročnější. Je možné, že to ovlivní ceny luxusnějších nemovitostí, domů a velkých bytů s cenou nad 130 tisíc korun za metr čtvereční. Tito klienti budou chtít nemovitost vidět. Kupovat budou spíše to, co už je hotové, protože doba je nejistá,“ uzavřel Linhart.

Možné jsou různé scénáře

Podle ekonomů je ale nejisté hlavně to, jak budou očekávaná krize a s ní související propad poptávky hluboké.

„Nemovitosti zlevnit mohou, a to i dost výrazně. Zvláště udeří-li druhá vlna pandemie. Slabá poptávka po hypotékách naznačuje, že může oslabit i poptávka po nemovitostech. Ty by pak mohly zlevnit,“ je přesvědčen hlavní ekonom Czech Fund a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Většina odborníků nicméně odhaduje, že koronavirová krize k výraznějšímu poklesu cen nemovitostí nepovede. Očekávají spíše přechodnou stagnaci nebo jen plíživý růst cen. To ve svém základním scénáři předpokládá i Česká národní banka.