Okamžité platby: někdy se musí čekat

Například při prodeji bytu by se okamžitá platba hodila k tomu, aby prodávající mohl hned stejný den podepsat kupní smlouvu, dostat potvrzení o příchozí platbě a podepsat i podat potřebné dokumenty na katastr. Zda to tak v praxi funguje, nebo ne, bohužel mnohdy nevědí ani pracovníci na pobočkách bank.

„To umíme, jsme velké banky,“ ujišťovali pana Miroslava pracovníci poboček dvou velkých finančních domů. Ve skutečnosti pak ale očekávaná platba neprošla a stejně čekala na ověření přes noc. Papírování se tak protáhlo do druhého dne. Zaměstnanci zapomněli klientovi sdělit, že okamžitá platba má své limity, do které se transakce za byt těžko vejde.

Například Raiffeisenbank (RB), ČSOB nebo Air Bank dovolují poslat jako okamžitou platbu jen částku do 400 tisíc korun. Česká spořitelna dovolí okamžitě odeslat v jedné platbě maximálně 100 tisíc. Platbu je nicméně možné opakovat podle limitů nastavených v internetovém bankovnictví až do výše pěti milionů denně. To je ale poněkud pracné.

„Standardně okamžitá platba může odejít ve chvíli, kdy platbu umí přijmout i účet banky příjemce platby. A to nejen, že to umí obecně, tj. že je banka do systému okamžitých plateb připojena, ale že to umí přijmout v daném okamžiku, tedy že banka příjemce platby nemá zrovna odstávku v přijímání okamžitých plateb,“ řekla Právu mluvčí Air Bank Jana Karasová.