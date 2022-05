Oddlužení brání splátky i málo informací

Podle odborníků je to ale stále zlomek lidí, kteří by do insolvence mohli vstoupit a zbavit se tak po nějakém čase definitivně dluhů. Odrazuje je ale od toho výše splátek i nedostatek informací. Vyplývá to z průzkumu, který pro RUBIKON Centrum, Institut prevence a řešení předlužení a Charitu ČR zpracovala výzkumná organizace PAQ Research.