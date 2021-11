Odchod do důchodu je třeba správně načasovat

Jak upozorňují odborníci ze společnosti Freedom Financial Services, podcenění volby správného odchodu do penze, stejně tak neznalosti v této oblasti, mohou znamenat ztrátu stovek korun na měsíční výplatě starobního důchodu, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak můžete zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně.

Proč tomu tak je?

Od ledna 2022 se budou podle Nařízení vlády č. 356/2021 Sb. opět valorizovat všechny důchody přiznané do konce roku 2021. Základní výměra důchodů se tak zvýší o 350 korun z letošních 3550 korun na 3900 korun. Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,3 procenta, zároveň se k tomu přidává dalších 300 korun. Průměrný starobní důchod se tím od ledna 2022 zvýší o 805 korun na 16 280 korun.

Důchody v roce 2022 se budou počítat stejně jako důchody přiznané v roce 2021, ovšem na základě nových parametrů stanovených stejným nařízením vlády. Důchody přiznané v roce 2022 pak budou valorizovány až v následujícím roce 2023.

Kdy do důchodu?

Ujasnit si termín odchodu do důchodu byste měli, pokud vás čeká na přelomu roku. Tzn. zvážit, zda je pro vás výhodnější důchod přiznaný ještě v roce 2021 a následně od ledna 2022 valorizovaný, nebo důchod přiznaný až v roce 2022.

„Aktuálně to vychází tak, že důchody přiznané v roce 2022 budou výrazně vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2021,“ upozornil Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services.

Důchody přiznané v roce 2022 budou výrazně vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2021 Jiří Šafařík, Freedom Financial Services

Jak dále dodal, tak každý, kdo uvažuje o přiznání starobního důchodu do konce roku 2021, ať už řádného nebo předčasného, by měl uvažovat o požádání přiznání důchodu nejdříve od 1. ledna 2022. „Naopak ti, kterým vznikne nárok na starobní důchod počátkem roku 2022, by v žádném případě neměli žádat o předčasný starobní důchod s počátkem ve zbývajících dnech roku 2021,” doplnil Šafařík.

Kolik lze vydělat správným načasováním?

Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2021 a nově vypočítanými důchody v roce 2022 budou dosahovat stovek, ale i tisíců korun měsíčně.

Pro názornou představu, jak je důležité správné načasování odchodu do důchodu, připravili analytici příklad pěti pojištěnců s různou výší příjmu (tzv. osobní vyměřovací základ, který zjednodušeně představuje průměrný měsíční příjem pojištěnce za období jeho výdělečné činnosti, přepočítaný na současnou hodnotu peněz), kterým vznikl nárok na starobní důchod ve 4. čtvrtletí 2021.

Příklad: Pojištěnci, kterým vznikl nárok na starobní důchod ve 4. čtvrtletí 2021 Vybrané příklady příjmu

(v Kč)

Starobní důchod

(SD) 2021 (v Kč) Starobní důchod

2022

(v Kč)

rozdíl SD

2022 - v. SD 2021

(v Kč)

přiznaný

valorizovaný (v.)

Min. vyměřovací základ OSVČ

8861

9660

10 390

10 605

215

Minimální

mzda

15 200

14 032

14 819

15 401

582

Průměrná

mzda ve

2.čtvrtletí 2021

38 275

18 376

19 219

20 173

954

Nadprůměrná mzda

60 tis. 22 270

23 164

24 447

1283

Velmi vysoká

mzda 150 tis. 36 946

38 031

40 565

2534

Zdroj: Freedom Financial Services; Poznámka: doba pojištění pro všech pět pojištěnců shodně 46 let



„Ve všech uvažovaných případech by byl starobní důchod přiznaný v roce 2021 i po následné valorizaci nižší než starobní důchod přiznaný v roce 2022. Navíc, s rostoucí výší důchodu rozdíl mezi oběma důchody roste,“ upozornil Šafařík.

Posunutím data přiznání starobního důchodu na počátek roku 2022 (při pokračování výdělečné činnosti tzv. „přesluhováním“) člověk přijde o důchod, který by jinak již byl vyplácen. Výše této „ztráty“ bude záviset na době (na počtu dnů, týdnů nebo měsíců) přesluhování. Tato „ztráta“ se však po určité době vyrovná výplatou vyššího důchodu přiznaného v lednu 2022.