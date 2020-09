Neférové cestovní kanceláře obcházely sporný Lex Voucher

Za zrušený zájezd v důsledku opatření kvůli pandemii koronaviru měli lidé do konce srpna nárok na vystavení tzv. voucheru, v některých případech ale i na vrácení peněz. Umožňuje to zákon Lex Voucher. Ovšem některé cestovní kanceláře tento zákon, který už sám o sobě výrazně zasahuje do původní smlouvy, obcházely. Jakákoliv další omezení spotřebitelů proto nemají ospravedlnění.